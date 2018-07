Site do Bradesco sofreu lentidão por ‘grande volume de acesso’. Anonymous nega envolvimento

A página ficou sobrecarregada a partir das 10h desta terça-feira, 31. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A página do Bradesco na internet teve acesso muito acima do normal hoje entre as 10h da manhã e o meio-dia. O banco considerou atípica a quantidade de acessos, que chegou a dobrar no período. “O site não chegou a ficar fora do ar, mas teve lentidão em alguns momentos por causa do grande volume de acesso. Isso acaba atrapalhando nossos clientes”, disse o diretor vice-presidente do Bradesco, Aurélio Conrado Boni em teleconferência com a imprensa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O Bradesco mapeou e notou que alguns acessos eram sempre dos mesmos endereços na página principal do banco, alguns de não correntistas. O internet banking chega a fazer 5 milhões de transações por dia, incluindo consultas a saldos e outras operações.

Os hackers brasileiros do grupo Anonymous prometem atacar a página de um banco brasileiro por dia esta semana. Ontem, o alvo foi o Itaú. Amanhã é o Banco do Brasil. Na quinta-feira é a Caixa e na sexta o Santander, segundo contas no Twitter (@AntiSecBrTeam, com cerca de 7 mil seguidores, e @AnonBRNews, com mais de 40 mil) supostamente ligadas ao grupo hacker Anonymous.

Pelo Facebook, uma página com o nome “Plano Anonymous Brasil” nega que a ação hacker contra bancos tenha algo a ver com o “coletivo Anonymous”.

“Anonymous não tem como alvo a sociedade (…) Esta ação está sendo executada pelo @AntisecBrTeam, @iPiratesGroup e a @Lulzsecbrazil, grupos estes, que se declararam contra o Anonymous abertamente, e estão executando essa ação como tentativa de desmoralizar o coletivo ao qual dedicamos várias de nossas forças a quase um ano.”, diz a mensagem na rede social.

O presidente do Santander, Marcial Portela, disse na manhã desta terça-feira, 31, à imprensa que o banco vem monitorando e reforçando seu site desde a semana passada, por conta das ameaças de ataques.

Chamada de #OpWeeksPayment, algo como “operação semana de pagamento”, a ação faz alusão aos pagamentos de salários comuns no início dos meses. Os hackers brasileiros alegam que o ataque aos sites dos bancos, assim como outras invasões do grupo, é um protesto contra a “corrupção”.

/Agência Estado e Redação Link

—-

Leia mais:

• Site do Bradesco é derrubado

• Site do governo de São Paulo fica fora do ar

• Anonymous desenvolve ferramenta para ataques DDoS