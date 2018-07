Aplicativo para Chrome permite ler, responder e organizar e-mails mesmo sem estar conectado à rede; Agenda e Docs também ganham função offline

SÃO PAULO – O Google lançou, nesta quarta-feira, 31, um novo aplicativo para seu navegador, o Chrome, que permite que o usuário leia, responda e organize seus e-mails do Gmail mesmo sem estar conectado à rede. Nas próximas semanas, também será possível acessar os serviços de Agenda e de Documentos quando se está offline.

Construído em HMTL 5 e baseado no aplicativo do Gmail para tablets – construído para com ou sem conexão com a internet -, o Gmail Offline já está disponível para download na Chrome Web Store. Ele não dá acesso às funções Labs, mas permite que os e-mails, além de lidos e respondidos, sejam organizados com etiquetas, marcados com estrelas e arquivados.

Durante as próximas semanas, os serviços Agenda e Docs serão atualizados e terão um função que permite que também sejam consultados offline, sem necessidade de baixar um aplicativo. Basta clicar no ícone de engrenagem no topo da página e optar pelo modo offline para conseguir ler arquivos e planilhas, checar eventos e ver confirmações de presença.

Ainda não será possível editar documentos enquanto se estiver offline ainda, mas, em seu blog, o Google promete descobrir um jeito de fazer isso funcionar. Parte do problema está em encontrar um jeito de ter certeza que as alterações feitas offline não irão se sobrepor às feitas por colaboradores online.

Por enquanto, tanto o aplicativo Gmail Offline quanto a função para Google Agenda e Google Docs só funcionam no Chrome. A empresa afirma, no entanto, que pretende lançar os aplicativos para outros navegadores assim que eles tenham suporte para as funcionalidades.