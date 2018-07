Número representa alta de 37,3% em relação a maio de 2012; 67 milhões foram de conexões por meio de celulares 3G

SÃO PAULO - O Brasil fechou o mês de maio com 103 milhões de acessos em banda larga, o que representou uma alta de 37,3% sobre igual mês de 2012, quando a base somava 75 milhões de acessos, segundo dados divulgados hoje pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil).

—-

O resultado foi puxado pelo crescimento de 45% da banda larga móvel que atingiu 81,7 milhões de acessos em maio.

Desse total, 67 milhões foram de conexões por meio de celulares 3G, incluindo os smartphones, e 14,7 milhões por terminais de dados, como modem de acesso à internet ou chips de máquina-máquina (M2M).

Segundo a Telebrasil, a tecnologia de quarta geração (4G), em funcionamento desde o final de abril, já conta com 80 mil acessos.

Nos últimos 12 meses, 451 novos municípios passaram a contar com rede de banda larga móvel. Assim, o total de cidades cobertas com 3G passou a 3.409.

Na banda larga fixa, os acessos atingiram um total de 21,3 milhões em maio, uma alta de 14% sobre a base do mesmo mês do ano passado.

/Agência Estado