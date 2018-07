Acidente com avião em Nova York é reconstruído em 3D

O acidente com o vôo 1549 da US Airways tornou-se parte da história da internet ao ser noticiado primeiramente pelo Twitter. O avião caiu no meio do Rio Hudson, em Nova York, e logo surgiram as primeiras fotos, tiradas por passageiros de um barco deslocado para ajudar no resgate das vítimas.

14/11/2009 | 18h07