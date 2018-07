Fundador Michael Dell irá pagar US$ 25 bilhões pela empresa, que fechará seu capital

AUSTIN – Os acionistas da Dell aprovaram a oferta de US$ 25 bilhões para compra da companhia pelo fundador Michael Dell, o que fará a empresa fechar seu capital e encerrará meses de conflitos com grandes investidores, além de remover incertezas sobre a terceira maior fabricante de computadores do mundo.

Acionistas aprovaram a operação em uma reunião especial nesta quinta-feira, em Austin, Texas. Com base nos resultados preliminares, a oferta foi aprovada e a operação deve ser concluída antes do fim do terceiro trimestre fiscal da Dell.

O ritmo de transformação interna da empresa deve ser acelerado agora. A aprovação da oferta também deve tranquilizar clientes da companhia, que estavam preocupados diante da batalha pública pelo controle da empresa e travada por Michael Dell contra os investidores Carl Icahn, Southeastern Asset Management e T. Rowe Price.

“Assim que o negócio for consumado, eles poderão seguir adiante e concluir grandes negócios de infraestrutura em que estavam trabalhando”, disse a analista Shannon Cross, da Cross Research.

Michael Dell, que fundou a companhia com seu nome em 1984 em um dormitório universitário, e sua sócia Silver Lake lutaram por meses para convencer investidores céticos de que sua oferta era a melhor opção para a companhia. Esta semana, o executivo e empresário ganhou vantagem depois que um de seus principais oponentes, Icahn, desistiu da disputa ao afirmar que seria “impossível vencer”.

A Dell divulgou no mês passado uma queda de 72% no lucro trimestral, refletindo cortes de preços.

Michael Dell tem defendido que a reformulação de sua companhia em direção a uma fornecedora de serviços de computação para empresas nos moldes dos tomados pela IBM é uma transformação complexa que será melhor promovida longe dos holofotes do mercado acionário, por isso a necessidade de fechar seu capital.

Mas ainda não está claro se a Dell poderá reforçar seu portfólio de armazenamento de dados, rede e software para rivalizar com a HP e outras empresas rivais. Alguns analistas acreditam que a estratégia pode ter vindo muito tarde, uma vez que grande parte do mercado corporativo já está sendo atendido por IBM e HP.

E com o mercado de computadores pessoais sinalizando nova contração em 2013, investidores têm afirmado que a empresa tem poucas opções.

Asoka Kodali, um acionista que detém 3 mil ações da Dell, afirmou que apoiou a oferta de Michael Dell apesar de perder algum dinheiro na operação.

“Eu não gostei da oferta, mas eu apoiei ela desta vez porque não vejo futuro para a Dell como companhia aberta”, disse ele antes de a votação começar. “Em vez de ter meu dinheiro preso na empresa, eu prefiro assumir uma perda”, afirmou.

