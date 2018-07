Motorola Mobility afirma que a compra foi aprovada por 99% dos acionistas que votaram, cerca de 74% dos papéis da empresa

EUA – A Motorola Mobility anunciou na noite de quinta-feira, 17, que seus acionistas aprovaram a aquisição da empresa pelo Google por US$ 12,6 bilhões.

A Motorola Mobility, uma das duas partes que resultaram da divisão da Motorola, disse que 99% das ações que votaram o fizeram a favor do negócio de US$ 40 por papel. As ações representavam cerca de 74% dos papeis em circulação da companhia.

Em agosto, o Google anunciou que compraria a fabricante de celulares e dispositivos móveis em sua maior operação até agora e que pagaria um prêmio de 63%.

