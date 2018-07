As ações da Acer, segunda maior fornecedora mundial de computadores pessoais, caíram 3% na sexta-feira, 1º, depois da demissão repentina de seu presidente-executivo, que causou incerteza quanto a possíveis mudanças de estratégia.

As ações da Acer mostravam queda de 3,17% às 11h23min, enquanto o principal índice taiwanês estava estável. No início do pregão, as ações da companhia haviam subido em 1,7 por cento, por breve período.

A companhia também anunciou na quinta-feira a recompra de 54 milhões de ações nos dois próximos meses, a partir da sexta-feira, a preços de entre 55 e 100 dólares de Taiwan por ação. Mas isso não bastou para deter a queda, segundo os analistas.

“Mesmo com o plano de recompra de ações, a Acer não dispõe de fundos suficientes para deter a grande onda de vendas”, disse Kenny Ko, vice-presidente de operações automatizadas da Taiwan International Securities Corp.

