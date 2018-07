As ações da AOL subiam em meio à forte onda de vendas nos mercados norte-americanos dessa sexta-feira, 4. Os papeis eram impulsionados por rumores de que a companhia de internet pode ser alvo de aquisição da Microsoft.

As ações da AOL, que chegaram a disparar perto de 6% na bolsa de valores de Nova York, exibiam alta de 2% às 16h40 (horário de Brasília) enquanto o índice Dow Jones afundava 3,13%.

A AOL, cujo portal utiliza serviços de busca do Google, está discutindo um novo acordo de buscas na web com “mais de dois parceiros potenciais”, afirmou o presidente-executivo da companhia, Tim Armstrong, esta semana.

O resultado das discussões pode ser a venda da AOL para a Microsoft, publicou o site de notícias Business Insider, nesta sexta-feira, citando uma fonte próxima da estratégia da AOL.

Representantes da AOL e da Microsoft não comentaram o assunto.

A Microsoft, cujo portal MSN compete com a AOL e o Yahoo, já assinou um acordo para seu mecanismo de buscas online Bing ser a ferramenta utilizada pelos sites do Yahoo e tem buscado ampliar sua participação no mercado de pesquisas na Web.

“Apesar de haver uma forte lógica estratégica por trás de tal acordo, ele não parece muito provável”, disse Clayton Moran, analista do Benchmark Co.

A AOL, que se separou da ex-controladora Time Warner no ano passado, tem valor de mercado de cerca de 2,2 bilhões de dólares.