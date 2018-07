A empresa superou pela primeira vez a marca de US$ 400 por ação na Nasdaq

NOVA YORK – As ações da gigante tecnológica Apple superaram nesta segunda-feira, 25, pela primeira vez na história a barreira dos US$ 400 na bolsa, ainda como efeito dos bons resultados trimestrais apresentados há uma semana.

Passado o meio pregão no mercado Nasdaq, o preço de uma ação da criadora do iPhone subia 1,55% e se situava nesse número que jamais tinha alcançado desde que começou a cotar em Wall Street.

Os títulos da empresa, que começaram o primeiro dia da semana em US$ 393,9, continuavam rondando esse número a uma hora do fechamento ao colocar-se em US$ 399,4.

Há uma semana, a Apple impressionou os investidores ao comunicar que contabilizou um lucro líquido de US$ 7,4 bilhões entre abril e junho de 2011, 124,6% mais que durante o mesmo período de 2010.

A esses bons resultados trimestrais se somou o anúncio que as operadoras telefônicas chinesas China Mobile e China Unicom começarão a vender no final do ano o iPhone 5 no lucrativo mercado do país asiático.

Neste ano, os títulos do gigante tecnológico se revalorizaram 23,9% e 53,8% nos últimos 12 meses.

Além disso, a Apple chegou a um acordo com a Autoridade Metropolitana de Transporte de Nova York para instalar dentro do terminal de trens da Grand Central Station sua maior loja em todo o mundo, informou nesta segunda-feira o canal de televisão “NY1″.

A loja, de 1,5 mil metros quadrados e cujo aluguel custará US$ 1,1 milhão durante a primeira década, será inaugurada provavelmente em novembro em um dos locais mais visitados de Manhattan para marcar o décimo aniversário da companhia.

