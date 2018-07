Tim Cook abre Apple Store para vendas de novos iPhones 6. FOTO: AFP Tim Cook abre Apple Store para vendas de novos iPhones 6. FOTO: AFP

SÃO PAULO – Ações da Apple bateram recorde nesta quinta-feira, 13, ao atingirem o valor de US$ 113,45 (alta de 1,64%). Os papeis partiram de US$ 111,60, bateram o pico e caíram até US$ 112,30 às 13h38 de Nova York (a Nasdaq fecha às 16h).

Com a alta, que vem como resultado dos bons resultados de vendas dos novos iPhones 6 e 6 Plus, além dos novos iPads em outubro, a empresa chegou a obter um valor de mercado de US$ 663,2 bilhões, o mais alto da sua história. O último recorde havia sido de US$ 658 bilhões, em setembro de 2012.

Nesse meio tempo, a Apple obteve uma grande queda, que teve seu pior momento em junho de 2013 quando as ações passaram a valer US$ 55,7, resultado de resultados ruins de vendas do iPhone 5, lançado no ano anterior, e ausência de novidades do então novo CEO Tim Cook.

Os resultados da empresa mostraram reiceta de US$ 27 bilhões no último trimestre contabilizado deste ano, um alta de 21% em relação ao ano passado. A expectativa para este trimestre é de resultados ainda melhores.