Analista prevê que valor seja alcançado nos próximos doze meses

Tim Cook, CEO da Apple FOTO: Reuters

SÃO PAULO – As ações da Apple devem chegar a US$ 1.001 nos próximos 12 meses, tendo em vista que a fabricante entra em novos mercados e cresce na China, previu o analista Brian White, da Topeka Capital Markets.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e noGoogle+

“Levada por um portfólio ainda maior de produtos inovadores, uma crescente tecnologia digital integrada, estética inigualável e uma marca capaz de tocar a alma de consumidores de todos os tipos, a Apple é uma febre que se espalha como fogo ao redor do mundo e não vemos fim para essa tendência”, afirmou o analista.

Às 12h32 de Brasília, os papéis da fabricante subiam 1,4%, para US$ 627,75.

Muitos especialistas chegaram a duvidar de que a ação da Apple fosse capaz de passar de US$ 500 ou US$ 600. Atualmente, a mediana do preço-alvo é levemente abaixo de US$ 700, de acordo com números da Thomson Reuters.

Atualmente a Apple é a companhia mais valiosa do mundo, com uma linha de produtos que mexeram com as indústrias da música, mídia e tecnologia.

/ Reuters