Os irmãos Samwer, fundadores da Rocket. FOTO: Divulgação Os irmãos Samwer, fundadores da Rocket. FOTO: Divulgação

FRANKFURT – As ações da companhia de investimentos em comércio eletrônico Rocket Internet chegaram a cair 14% na estreia na bolsa de Frankfurt, nesta quinta-feira.

Os papéis da empresa começaram a ser negociados no preço do IPO, a € 42,50 cada, mas caíram para € 36,66 após alguns minutos de negociações. Às 7h50 (horário de Brasília), as ações da Rocket Internet eram cotadas a € 41,25.

O IPO da Rocket ocorreu pouco depois da estreia bem sucedida do chinês Alibaba e um dia após a listagem da Zalando, site de moda europeu que a Rocket ajudou a fundar.

No Brazil, a Rocket controla a varejista online de moda Dafiti, e já fez investimentos no Easy Taxi.

/ REUTERS