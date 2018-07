Estudo indica que 52% dos comerciantes não planeja lançar ofertas de compras coletivas nos próximos 6 meses

EUA – As ações do site de compras coletivas Groupon caíam mais de 7% nesta terça-feira, 3, sob preocupações de que os comerciantes possam não gerar muitas das ofertas diárias da companhia nos próximos meses.

A Susquehanna Financial Group e a empresa de monitoramento da indústria Yipit pesquisaram cerca de 400 comerciantes recentemente sobre suas experiências com o Groupon, LigingSocial e outros fornecedores.

Uma média de oito em cada dez comerciantes gostaria de trabalhar com a empresa de ofertas diárias, verificou o levantamtento.

A sondagem também concluiu, porém, que 52% dos comerciantes pesquisados atualmente não planejam realizar ofertas nos próximos seis meses.

Às 14h38 (horário de Brasília), as ações do Groupon recuavam 7,3% na Nasdaq.

/ REUTERS