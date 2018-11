AFP Lojas da Apple amanheceram sem as tradicionais filas quilométricas de início das venda de iPhone

As ações da Apple caíam cerca de 6% nesta sexta-feira, 2, reduzindo seu valor de mercado para menos de US$ 1 trilhão, depois que a gigante tecnológica previu vendas mais fracas que o esperado para o último trimestre e alimentou preocupações ao anunciar que não mais vai divulgar os números de venda de iPhones.

A queda das ações das Apple para cerca de US$ 207 tirou mais de US$ 67 bilhões do valor de mercado da empresa, colocando a Amazon e a Microsoft Corp na corrida entre as grandes de tecnologia dos Estados Unidos para ser a empresa mais valiosa do mundo.

A empresa com sede em Cupertino, na Califórnia, culpou a fraqueza nos mercados emergentes e os custos com o câmbio pela decepcionante previsão de vendas no período que antecede o Natal, que são cruciais para os resultados para os produtores de eletrônicos de consumo.

Oito corretoras reduziram suas metas de preço para a Apple, mas apenas uma -- o Bank of America Merrill Lynch -- cortou sua classificação para as ações para “neutra” ante “compra”.