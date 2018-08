Reuters/Çeah Mills Nesta terça-feira, 10, Mark Zuckeberg vai depor no Capitólio americano; desde cedo, protestos contra ele e sua rede social são feitos na capital dos EUA

O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg vai depor pela primeira vez no Congresso americano nesta terça-feira, 10, a partir das 15h15 (horário de Brasília). Ele vai falar sobre o escândalo de uso de dados da rede social pela consultoria Cambridge Analytica e a interferência russa a partir da plataforma que comanda nas eleições americanas de 2016 – além de assumir a responsabilidade pelos erros da empresa nas duas ocasiões.

Espera-se uma tarde dura para o executivo, no que pode ser o início de uma longa batalha entre Washington e o Vale do Silício a respeito da regulação das empresas de internet – na capital americana, manifestantes se reunem desde cedo em frente ao Capitólio, onde está sediado o Congresso. O Link vai acompanhar a transmissão do depoimento de Zuckerberg e traz os detalhes aqui – siga com a gente ao vivo.