SÃO PAULO – Foi lançado nesta quinta-feira, 16, o aplicativo “Marco Civil” que permite ter informações básicas sobre o Projeto de Lei 2.126/11 e sua tramitação. O app contém ainda uma “agenda de mobilização” que pretende listar todas as ações pró-votação e aprovação do Marco Civil.

O aplicativo é um desenvolvimento da InterAgentes, grupo sediado na Casa de Cultura Digital, que articula ações na rede. O produto está na sua versão inicial e é compatível com Androids de versão 2.1 ou superior.

Para baixar, clique aqui.

