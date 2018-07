Negócio pode ajudar a companhia a buscar fatia maior do mercado global de dispositivos móveis

FOTO: Reuters/Bobby Yip

TAIPEI/SÃO FRANCISCO – O acordo da Foxconn com a BlackBerry marca o maior passo da empresa de Taiwan para intensificar sua presença na cadeia de fornecedores de maior valor agregado, com chance de não apenas montar smartphones, mas ajudar a projetá-los também.

O acordo para projetar e colocar no mercado telefones começando pela Indonésia –quarto país mais populoso do mundo, mas com baixa penetração de celulares– é uma benção para uma megafabricante tentando fazer crescer suas margens, ao mesmo tempo em que pode ajudar a companhia a buscar uma fatia maior do mercado global de dispositivos móveis.

Mais conhecida por montar iPhones, a Foxconn se aperfeiçoou para cumprir as normas exigentes da Apple e o rigor da cadeia de suprimentos. A companhia tem uma força de trabalho de mais de 1 milhão e escala para negociar preços de componentes mais baratos do que a BlackBerry poderia obter sozinha.

Na sexta-feira passada, a BlackBerry anunciou que a Foxconn ajudará a projetar o hardware para seus futuros dispositivos de baixo preço, como parte de um acordo de cinco anos. A BlackBerry permanecerá focada em tecnologia de software.

A empresa canadense quer produzir muitos dos novos celulares na Indonésia –o primeiro modelo novo tem codinome “Jakarta”. Por lá, a Foxconn tem sido capaz de navegar pela burocracia por mais de um ano para estabelecer uma fábrica na maior economia do sudeste asiático.

A Foxconn –nome fantasia da Hon Hai Precision Industry– espera um acordo com as autoridades locais em fevereiro, e planeja criar joint ventures com empresas privadas locais para explorar o potencial vasto do mercado na região.

Enquanto aguarda a criação de instalações de produção na Indonésia, a Foxconn vai fazer telefones BlackBerry em suas fábricas chinesas.

Funcionários do governo indonésio disseram que a Foxconn quer gradualmente investir até US$ 10 bilhões em cinco anos com a parceira local Erajaya Swasembada e a Indonésia vai oferecer para a empresa taiuanesa um pacote de incentivos tributários.

A Foxcoon ainda tem que confirmar esses detalhes.

“A BlackBerry queria desenvolver novos produtos na Indonésia, enquanto nós também estamos entrando no mercado local lá. Eles viram a nossa ambição, então começamos a conversar”, disse o porta-voz Simon Hsing, da Foxconn. “A parceria nos dá benefícios mútuos para explorar novos mercados emergentes existentes e em conjunto”, acrescentou.

O primeiro BlackBerry resultante da parceria com a Foxconn –um modelo 3G de baixo custo com base em software BlackBerry e direcionado à Indonésia– pode ser lançado até abril.