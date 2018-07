As entidades que representam os autores e as editoras negociam com o Departamento de Justiça a versão final do texto. O maior desafio é encontrar um mecanismo que permite a publicação dos livros sem desrespeitar a legislação que protege os direitos autorais. Antes mesmo de um acordo sobre a digitalização, o Google Books já dispõe de um acervo de 2 milhões de obras virtuais.