Game será lançado em 9 de setembro, e é desenvolvido pelo mesmo estúdio que criou Halo. FOTO: Reprodução Game será lançado em 9 de setembro, e é desenvolvido pelo mesmo estúdio que criouFOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Activision, responsável por jogos de sucesso como Call of Duty e Skylanders, anunciou nessa terça-feira, 6, que deverá gastar US$ 500 milhões para desenvolver e promover seu novo candidato a hit, o game de tiro Destiny, batendo recordes de gastos na indústria de games para tentar atingir a marca de bilhões de dólares em venda.

O número foi revelado pelo CEO da empresa, Bobby Kotick, em uma conferência em Los Angeles, superando gastos de Hollywood com a promoção de boa parte de seus filmes. Um porta-voz da empresa confirmou a quantia à Reuters, mas avaliou que os gastos incluem marketing e ações de distribuição.

Os investidores da Activision esperam que Destiny, marcado para ser lançado em 9 de setembro e desenvolvido pela Bungie (que também criou o sucesso Halo, para consoles da Microsoft), possam revigorar a força das receitas da empresa, que tiveram crescimento de apenas 6% em 2013.

“Se você faz uma aposta de US$ 500 milhões, você sabe com o que está lidando. Os níveis estão ficando cada vez maiores para nós”, disse Kotick, possivelmente se referindo à indústria de games como um todo.

Destiny é uma mistura entre jogos de tiro e RPG em que os jogadores são colocados na pele de personagens em um mundo online em tempo real, tentando proteger a última cidade da Terra em um cenário pós-apocalíptico.

Analistas dizem que a marca de US$ 500 milhões seria o maior orçamento de um único jogo, ainda mais se considerando que este é um novo lançamento, sem fazer parte de franquias. Para recuperar os gastos, a Activision teria de vender entre 15 e 16 milhões de unidades de um game que deve custar US$ 60.

Último grande hit do mundo dos games, Grand Theft Auto V vendeu 32,5 milhões de cópias em seus primeiros cinco meses de vendas — mas era o lançamento de uma franquia reconhecida há mais de uma década pelos gamers. Lançado em setembro de 2013, Grand Theft Auto V é dono de um dos maiores orçamentos da indústria dos games que se tem notícia, com US$ 260 milhões em gastos feitos pela Take-Two Interactive.

/ REUTERS