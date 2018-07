A empresa de câmeras já havia processado Apple e RIM por violação de patentes. A questão judicial continua

ROCHESTER – Justiça norte-americana voltou a rejeitar o apelo da Apple contra a Kodak, acusando-a de ter violado patentes em suas câmeras digitais.

Ações da Kodak cresceram 2% na manhã desta terça-feira, 19, após a decisão da Comissão de Comércio Internacional (ITC) tomada nesta segunda. A atitude reitera uma decisão judicial de maio que considerava que a Kodak não infringia nenhuma patente da Apple e que um das duas patentes em questão era inválida.

A decisão surge semanas depois de a comissão ter mantido em aberto o caso da Kodak contra Apple e RIM, fabricante dos celulares Blackberry. Um juiz definiu em janeiro que o iPhone e o Blackberry não violavam patentes da Kodak.

No recurso, a comissão questionou o juiz a adotar uma outra posição. A Kodak espera conseguir até US$ 1 bilhão em royalties se sua acusação for judicialmente validada.

