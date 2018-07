Adam Sandler . FOTO: Reuters Adam Sandler . FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O ator e comediante americano Adam Sandler vai produzir quatro longas-metragens com exclusividade para a Netflix.

O serviço de streaming anunciou hoje um acordo com a Happy Madison Productions, produtora de Sandler, para que os filmes sejam lançados nos 50 países onde a Netflix atua. Ainda não há previsão de quando o primeiro será lançado.

Em um comunicado oficial, a Netflix diz que os filmes do ator já arrecadaram mais de US$3 bilhões nas bilheterias do mundo todo e que Sandler é um dos poucos atores cujos filmes aparecem constantemente na lista dos mais vistos por assinantes dos Estados Unidos e de todos os territórios onde a Netflix atua, do Brasil à Finlândia.

“As pessoas adoram os filmes do Adam na Netflix e assistem mais de uma vez. Ele conquista pessoas de todas as idades. Todo mundo tem um filme favorito ou uma fala favorita. Isso não acontece apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo”, declarou Ted Sarandos, executivo-chefe de conteúdo da Netflix.

Já Sandler comentou a parceria nos seguintes termos: “Quando esse pessoal maravilhoso me convidou para produzir quatro filmes, aceitei na hora, por uma única razão… Netflix rima com ‘wet chicks’ (garotas molhadas)”, disse Sandler.

A Netflix tem investido cada vez mais em conteúdo original. Nesta semana, a empresa anunciou também que vai produzir a continuação do longa “O tigre e o dragão” (2000), que se chamará “O tigre e o dragão: A lenda verde” e deve ser lançado em meados de 2015 no cinema e no serviço de streaming ao mesmo tempo