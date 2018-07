Músicas da cantora já foram baixadas mais de um milhão de vezes, segundo jornal

LONDRES – A cantora britânica Adele tornou-se, com seu último álbum, “Adele 21″, a artista com mais músicas baixadas no iTunes na Europa, com um total de 1 milhão, informou nessa terça-feira, 15, o site do jornal Daily Telegraph.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O álbum, que inclui a música Someone Like You, foi lançado no iTunes em janeiro, e em apenas 11 meses alcançou o recorde de downloads europeus da Apple, acrescenta o jornal.

O crítico de música Mark Mulligan disse ao Telegraph que esse é um “momento importante para as vendas digitais”, e disse que é “uma notícia positiva para a indústria fonográfica, e que o iTunes fez um grande trabalho ao ajudar na venda de álbuns digitais”.

No entanto, Mulligan afirmou que a maioria das pessoas prefere conferir singles e vídeos pelo YouTube, o que torna cada vez mais menor os downloads de álbuns.

Adele já ganhou dois prêmios Grammy – um como Melhor Artista Revelação e outro como Melhor Intérprete Pop Feminina. Seu primeiro álbum de estúdio, “Adele 19″, foi lançado em 2008 e vendeu cerca de 4 milhões de cópias em todo o mundo todo. O segundo trabalho, “Adele 21″, vendeu, até o momento, mais de 11 milhões de cópias.

/ EFE