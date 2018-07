(Nota da equipe do ‘Link’: os serviços de voz descritos não estão disponíveis no Brasil)

Dia triste na “tecnolândia”.

Em 12 de novembro, o Google vai desativar para sempre o 800-GOOG-411.

Ele foi um dos melhores, mais úteis e mais saborosos serviços em todo o reino da telefonia. Não custava nada. Não requeria um smartphone. Sua precisão era excepcional.

Caso você não saiba, o GOOG-411 é um serviço gratuito de auxílio a lista ativado por voz. Você diz o nome ou categoria da empresa que deseja – “Academia de estilo livre”, “táxi”, “restaurante Sakura”, “hospital”, o que for – e a cidade e estado. Num segundo, a voz da pessoa começa a ler uma lista dos oito melhores resultados.

Você a interrompe dizendo, “número dois” ou algo assim. Em seguida você pode dizer “detalhes” para ouvi-la dizer o endereço e o número telefônico. Ou pode dizer “mensagem de texto” para ela lhe informar por texto a informação. Mas se você simplesmente ficar esperando, ela completa sua ligação de graça.

Você não chega a ouvir realmente o número telefônico. Mas para que se importar com isso? Você quer apenas ligar para o lugar, não é? É como ter um pequeno ajudante na empresa fazendo suas ligações — e se você estiver dirigindo, o que geralmente acontece quando se usa esse serviço, não precisa tirar o olho da rua. Ou mesmo anotar alguma coisa.

As pessoas que conheciam o GOOG-411 o amavam. Mas o Google está prestes a desativá-lo para sempre.

O blog não dá nenhuma explicação. Simplesmente diz “Adeus, amigão” e sugere que você utilize as ferramentas de voz de um dos telefones Android do Google.

Bom, isso é ótimo se você tiver um celular Android. E como ficam os 95% de nós que não temos?

Perguntei para o Google a razão do fim do serviço. A (não) resposta do encarregado de relações pessoais foi:

“Nosso foco é prover o máximo de valor a nossos usuários. Nesse contexto, vemos a combinação de tecnologias de fala com o crescimento dos smartphones como uma melhor oportunidade para prover o maior valor para usuários, de forma que optamos por focar nossos esforços nisso.”

Eu escrevi de volta: “Obrigado pela informação. Mas se o foco do Google é prover ‘o maior valor’, então certamente um serviço que funciona em 100% dos telefones oferece mais valor que um que só funciona em 5% dos telefones. Haverá uma razão mais plausível”

A resposta não foi mais animadora do que a outra: “O GOOG-411 mostrou que um serviço totalmente automatizado poderia conectar usuários de telefones e empresas de todo o país. Continuaremos a investir na tecnologia de reconhecimento de voz.”

Suspiro.

A verdadeira reposta estava numa busca de Google mais longe. Eis o que falou Marissa Mayer, do Google, para a Infoworld em 2007, quando era vice-presidente para buscas do Google: “Se quiserem que criemos um modelo de fala realmente robusto, precisamos de muitos fonemas, que é uma sílaba falada por uma determinada voz com uma particular entonação. Por isso, precisamos de muitas pessoas falando, dizendo coisas para podermos treinar o programa a partir disso. Portanto, o 1-800-GOOG-411 é isto: pegar uma porção de amostras de fala diferentes.”

Em outras palavras, o GOOG-411 nunca teve a intenção de ser uma operação permanente; era uma operação de coleta de fonemas para aprimorar tecnologias de voz do Google.

Seja como for, se você pretende insistir no mundo pós-GOOG-411, eis algumas opções:

* Use a versão mais antiga por mensagem de texto do GOOG-411, que ainda está disponível. Você pode digitar, por exemplo “home depot dallas tx” para o número 46645 — isto é, GOOGL — e receberá um texto de volta com a informação. Infelizmente, isso não é nem de longe tão rápido nem prático como o GOOG-411.

* Use o Google Mobile App. Ele está disponível para Android, iPhone ou Blackberry. Você fala o que deseja, como no GOOG-411 (“CVS farmácia San Diego”), e ele lhe mostra as melhores opções num mapa, completo com números telefônicos, acionados por um toque, em destaque.

Infelizmente, as mãos não ficam livres e ele só funciona com esses três tipos de aparelhos.

* Use o serviço concorrente 800-BING-411 da Microsoft.

O BING-411 é uma versão renomeada do TellMe, que a Microsoft comprou em 2008 por cerca de US$ 1 bilhão. (Você pode ler sobre o serviço aqui. Ou ler minha avaliação original de 2001 para o New York Times).

Ele funciona de maneira muito parecida com a do GOOG-411, exceto que oferece direções de guiagem depois de cada esquina virada, manchetes de notícias, informações turísticas, gasolina barata, horóscopo, condições do tempo em qualquer cidade, trânsito, resultados esportivos, informações sobre filmes, etc. (Diga “Quais são minhas opções” [tell me my choices] a qualquer momento para ouvir esse menu.)

Esse serviço pareceria um sucessor natural do serviço do Google — ele funciona de qualquer telefone, por exemplo, mas requer mais passos para se chegar à informação desejada. Uma ligação típica transcorre mais ou menos assim:

Darby: “Bing 411. Diga uma cidade e um estado”

Eu: “Cleveland, Ohio.”

Darby: “Cleveland, Ohio. Está certo?”

Eu: “Certo.”

Darby: “OK. Que empresa ou tipo de empresa está procurando?”

Eu: “Home Depot”

Darby: “OK, Home Depot. Em que rua fica: Ou diga ‘eu não sei’.”

Eu: “Eu não sei.”

Darby: “Encontrei nove locais. Quando ouvir o que deseja, apenas diga. Brook Park Road. Center Ridge Road. Mayfield Road…”

Eu: “Mayfield Road.”

Darby: “OK. Há dois números para Home Depot em Mayfield Road 3460, classificado com 2 estrelas. O primeiro número é 216-297-1303. O segundo número é 9800-887-3395. Agora você pode dizer, ‘Direções para chegar lá’ [Driving directions], ‘Compartilhar essa lista’ [Share this listing] ou ‘Me conecte’ [Connect me]. Você também pode dizer ‘Repita a informação’ [Repeat the info] ou “Comece de novo” [start over].”

E assim por diante.

Pelo menos você pode interromper a Darby a qualquer momento, cortando a conversa, (Sim é esse o nome dela. Eu realmente a encontrei um dia. Ela é a voz do TellMe e de cerca de um milhão de outras linhas de serviço ao consumidor acionadas por voz.) Além disso, você recebe automaticamente um texto em seu celular quando identifica a lista que deseja, o que é prático.

Note que o Bing lista (e identifica) primeiro resultados anunciados por publicidade, o que é incômodo (mas pode significar que esse serviço continuará operando). Mas, se tudo que você quiser é um número telefônico e estiver disposto a ouvir um anúncio para acessá-lo, ainda há serviços 800-FREE-411 por aí.

Os fãs do GOOG-411 sentirão muito a sua falta. Mas o BING-411 nos fará superar isso.

/ Tradução de Celso M. Paciornik

* Texto originalmente publicado em 14/10/2010