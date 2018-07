REUTERS/Joe Penney O novo modelo da Adidas, feito em impressora 3D

A fabricante alemã Adidas vai começar a fabricar um novo tênis com uma sola totalmente impressa em 3D. O processo permitirá a produção personalizada de tênis, desenvolvidos para pessoas com peso e forma de andar diferentes.

“É um marco, não só para a empresa, mas também para a indústria como um todo”, disse o chefe de tecnologia da Adidas à agência de notícias Reuters.

A fabricante fez uma parceria com a startup de impressão 3D Carbon para fabricar as solas. A Carbon já recebeu investimento da General Electric e do Google, além do fundo de investimentos Sequoia Capital.

A Adidas espera vender 5 mil unidades do novo modelo neste ano; a meta é ampliar as vendas para 100 mil unidades no próximo ano. Ele será chamado de Futurecraft 4D.

Outras fabricantes, como Nike e New Balance, tem testado a impressão 3D para fabricação de tênis, mas até o momento só apresentaram protótipos.