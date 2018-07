Apesar da indisposição da Apple em dar uma força para a Adobe aceitando Flash em seus aparelhos portáteis, e da briga que isso causou, o rumo que esse tipo de animação está seguindo é mesmo aquele que Steve Jobs previu, inclusive por causa de uma mãozinha da Adobe.

Em seu Creative Suite 5, que será apresentado ao público dentro de pouco tempo, os designers vão contar com uma ferramenta que converte os vídeos em Flash para códigos em Canvas HTML 5.

Ou seja: em pouco tempo, ninguém mais vai precisar do plugin de Flash para assistir animações na internet. Bastará um navegador que suporte HTML 5 (todos os grandes, com o lançamento do IE9). Dá uma olhada na comparação de desempenho do mesmo vídeo nos dois formatos:

Comparison of performance of Flash Player 10.1 and HTML 5 on Mobile Devices from michael chaize on Vimeo.

Para entender que diabos é isso de HTML 5, dá uma olhada nesse Personal Nerd sobre o tema.