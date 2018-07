A pesquisa entrevistou 400 jovens entre 13 e 17 anos. FOTO: J.F.DIORIO/AE (04/07/2006)

Se fôssemos descrever hoje o perfil de um adolescente que acessa a internet, teríamos um jovem que está online entre seis e sete dias por semana, se conecta por um computador desktop, usa redes sociais, vê vídeos em serviços gratuitos, joga na rede, atualiza seu status em redes sociais com muita frequência, informa sua localização e acredita que sabe se manter seguro quando está online (e confia que seus pais acham o mesmo).

É isso que mostra uma pesquisa encomendada pela McAfee que investigou os hábitos online dos adolescentes brasileiros, divulgada nesta quarta, 10.

Mesmo os adolescentes mais novos (entre 13 e 15 anos) mostram que já nasceram em um mundo em que a internet é um meio estabelecido. Mais da metade (56%) dos jovens começaram a acessar a rede há mais de quatro anos. Se considerados apenas os adolescentes de 16 e 17 anos, quase a metade se conecta desde 2005. Outro dado que comprova a intimidade da maioria dos jovens com o ambiente online é o fato de 77% serem considerados heavy users, isto é definido pela pesquisa como o hábito de usar a internet seis ou sete dias por semana.

Desde quando os adolescentes usam a internet?

Entre as formas de acesso, o desktop é de longe a principal origem das conexões juvenis, com 89% dos entrevistados afirmando que usam o computador de mesa para essa finalidade. Os celulares vêm em terceiro lugar (25%) — depois dos laptops (49%) — com prevalência dos adolescentes mais velhos (de 16 e 17 anos). Não é de se admirar que quem usa a web via celular inclua sua localização em suas atualizações de redes sociais: 23% dos que usam internet mobile disseram fazer isso com freqüência ou sempre.

Mas esse percentual se mantém alto se considerado o total dos usuários adolescentes. Apenas 5% deles sempre indicam sua localização quando atualizam seu status em redes sociais, 10% fazem isso frequentemente e 27%, algumas vezes. Somados, 42% dos jovens têm o costume de dizer onde estão ao usar redes sociais.

Com que frequência eles atualizam seu status em redes sociais?

Com que frequência eles incluem sua localização na atualização de status?

Dentre as atividades mais comuns estão: entrar em redes sociais (com 83% dos adolescentes afirmando que normalmente fazem quando estão online), usar programas de mensagens instantâneas (82%), enviar e ler e-mails (79%), salvar e compartilhar fotos (67%) e conversar com pessoas que conhecem pessoalmente (63%). Ver a vídeos em serviços gratuitos (86%), fazer pesquisas escolares (83%) e se conectar (71%) a jogos também foram citados como atividades rotineiras.

Quase 90% dos adolescentes acreditam que seus pais confiam que eles podem se manter seguros na rede. Mas 62% dizem que não revelam tudo o que fazem na internet para seus responsáveis. Mais da metade (53%) afirma até saber ocultar de seus pais o que fazem na web e 37% mudariam de comportamento em ambientes online se soubessem que os pais os estão vigiando.

—-

