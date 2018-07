Foto enviada pelo Snapchat foi salva por meio de uma captura de tela. FOTO: Reprodução Foto enviada pelo Snapchat foi salva por meio de uma captura de tela. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Um adolescente americano da Pensilvânia foi preso após enviar para um colega de escola por meio do app snapchat uma selfie que ele tirou ao lado do corpo de uma vítima de assassinato.

Maxwell Marion Morton, de 16 anos, foi acusado pela morte de um outro garoto da mesma idade, Ryan Mangan, que foi encontrado morto com um tipo no rosto na noite de quarta-feira na sua casa.

A mãe de um amigo de Maxwell que recebeu a foto chamou a polícia afirmando que seu filho recebeu uma foto do com o corpo da vítima minutos depois do assassinato. Apesar das fotos no Snapchat desaparecerem após alguns segundos, a foto foi salva como prova para a polícia por meio de uma captura de tela.

O adolescente confessou ter matado Mangan após a polícia encontrar uma pistola de 9mm escondida no porão da casa de Maxwell.

Na selfie, a vítima estaria sentada atrás de Maxwell, com um ferimento de tiro no rosto.