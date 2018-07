Os adultos estão cada vez mais presentes nas redes sociais. Estudo divulgado nesta sexta-feira, 27, pelo Pew Internet Research Center mostra que o uso entre usuários com 50 anos ou mais quase dobrou em comparação ao ano passado, saltando de 22% (abril/2009) para 42% (maio/2010).

Os jovens até 29 anos ainda são os que mais usam as redes (86%), mas isso perde importância quando comparados os dados de crescimento entre os grupos etários.

O que chama a atenção no estudo da Pew é que em apenas um ano o número de adultos de 50 a 64 anos que usam a internet e uma rede social quase dobrou. Hoje metade desse bolo está em alguma rede social, como o Orkut, Facebook, MySpace, etc.

Mais curioso ainda é que pessoas acima de 65 anos dobraram sua presença e, de todos os que usam a internet nesta faixa etária, 26% estão em alguma rede social.

“E-mail ainda é o principal meio pelo qual usuários mais velhos falam com amigos, família e colegas de trabalho, mas muitos usuários mais velhos estão fazendo uso das redes sociais para ajudá-los a administrar seus contatos no dia a dia”, explicou Mary Madden, pesquisadora da Pew Research e autora do estudo, em comunicado à imprensa.

Ao mesmo tempo, o uso de serviços de atualização de status como o Twitter também cresce entre esse público. Um a cada dez usuários mais velhos afirmam usar Twitter ou outra rede que permite a atualização de status.

“Mídias sociais têm potencial para reduzir as disparidades entre gerações. Há poucos espaços alternativos onde adolescentes, avós, amigos e vizinhos se relacionem pela a mesma rede”, diz Madden.

Para ter acesso à pesquisa completa clique aqui.