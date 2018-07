Edward Snowden ao lado de David Miranda, Glenn Greenwald e Laura Poitras. FOTO: Reprodução Facebook David Miranda Edward Snowden ao lado de David Miranda, Glenn Greenwald e Laura Poitras. FOTO: Reprodução Facebook David Miranda

Um advogado do ex-analista de inteligência dos Estados Unidos Edward Snowden disse a uma rádio alemã, nesta quinta-feira, esperar que o asilo de seu cliente na Rússia seja prorrogado depois de julho.

“Presumimos que será estendido”, disse Wolfgang Kaleck, advogado de Snowden na Alemanha, à emissora Indoradio. Ele acrescentou, no entanto, que não há garantia de que isso vá acontecer.

A Rússia concedeu a Snowden asilo de um ano em agosto de 2013, apesar de os Estados Unidos terem demonstrado a Moscou seu desejo de que ele fosse enviado para lá e enfrentasse acusações criminais, incluindo espionagem, por revelar em junho do ano passado programas secretos de vigilância de Internet e telefone executados pelo governo dos Estados Unidos.

No mês passado, Snowden disse não estar sob o controle do governo da Rússia e que não deu a Moscou documentos de inteligência, após quase um ano de asilo por lá.

Kaleck também pediu ao comitê parlamentar alemão – que quer questionar Snowden como parte de uma investigação sobre a vigilância em massa de cidadãos alemães exposta por ele – que solicite uma audiência na Alemanha.

As revelações sobre as atividades de espionagem da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) afetaram as relações entre Berlim e Washington.

/ REUTERS