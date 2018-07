O cartunista Leandro Kem, do blog Lactobacilo Morto, resumiu visualmente toda essa história de #ForaSarney. À moda Twitter, colocou o presidente do Senado baleiando _a imagem da baleia carregada por balõezinhos aparece toda vez que o Twitter está sobrecarregado. E lá vai Sarney flutuando para fora…

A crise envolvendo o presidente do Senado – pressionado até pelo seu partido para se afastar do cargo – virou moda no Twitter, por meio da hashtag #ForaSarney. O protesto foi abraçado por twitteiros, que colocaram até o Ashton Kuchter na jogada.

Discussões à parte, o movimento #ForaSarney no Twitter marcou para hoje protestos offline, ou seja, nas ruas. A crise no Senado pode, e deve, ser acompanhada aqui.