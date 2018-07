Autora espanhola anuncia que vai parar de escrever por um tempo devido a cópias ilegais

Autorretrato de Lucía em sua página no Facebook. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Lucía Etxebarria, premiada autora espanhola, em um momento de desabafo em seu Facebook deu início a uma extensa discussão. A autora escreveu: “Como hoje eu descobri que mais cópias ilegais do meu livro foram baixadas do que cópias legais foram vendidas, estou anunciado oficialmente que não vou publicar livros em um bom tempo”.

O texto foi rapidamente interpretado como: escritora desiste da profissão por causa da pirataria. O que gerou grande reação no mural dela.

—-

A autora afirmou ao jornal inglês Guardian que cogita aceitar uma proposta de emprego e que os criadores (escritores, músicos, cineastas) enfrentam uma grande dificuldade por conta da pirataria. Ela ressaltou a posição da Espanha no ranking mundial de downloads ilegais: “Estamos atrás apenas da China e da Rússia em total de downloads ilegais, mas ganhamos de todos em downloads ilegais per capita.” E defendeu a lei francesa, tida como uma das mais duras do mundo.

Na ocasião da publicação de seu último livro ‘El contenido del silencio’, a autora e sua editora decidiram por não lançar o romance em formato ebook, por temor da pirataria. O livro vendeu abaixo das marcas dos livros anteriores e pode ser baixado de graça em formato PDF com facilidade na internet.