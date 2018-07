É o típico caso de “na hora pareceu uma boa idéia…”

A agência BBDO Chile teve a brilhante ideia de fazer uma campanha fictícia para a marca PlayStation. Esse tipo de peça publicitária normalmente é feita para concorrer a prêmios. Normalmente, são peças que foram rejeitadas pelos clientes, mas que valem pela inovação.

No caso do exemplo acima, a Sony não havia sido informada que sua principal marca seria associada com um notório “herói” de guerra nazista, Erwin Rommel, a “Raposa do Deserto”, responsável pelo comando dos Afrika Corps, a força nazista que lutava contra a Inglaterra no continente africano.

A BBDO Chile fez um comunicado público pedindo desculpas à Sony pelo ocorrido.