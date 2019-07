Dado Ruvic/Reuters Multa ao Facebook deve ser anunciada nesta quarta

A Comissão Federal do Comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês) deve anunciar nesta quarta, 24, que chegou a um acordo com o Facebook de US$ 5 bilhões por má conduta em relação a privacidade dos usuários, disseram duas pessoas ligadas ao assunto.

Como parte do acordo, o Facebook concordará em criar um comitê de privacidade e a se submeter a novas certificações que garantam a proteção da privacidade dos usuários.

O jornal The Washington Post publicou nesta terça, 23, que o FTC concluirá que o Facebook enganou os usuários sobre como lida com seus números telefônicos e sua respectiva autenticação por dois fatores.

O Post também relata que o FTC planeja dizer que o Facebook ofereceu informações insuficientes para 30 milhões de usuários sobre uma ferramenta de reconhecimento facial.

Duas pessoas ligadas ao assunto confirmaram que como parte do acordo o FTC não exigirá que o Facebook se declare culpado. O acordo precisará ser aprovado por um tribunal federal, e terá outras acusações significantes de falhas de privacidade.

O FTC confirmou em março de 2018 que tinha aberto uma investigação sobre as alegações de que o Facebook tinha inapropriadamente compartilhado as informações de 87 milhões de usuários com a firma de marketing político Cambridge Analytica.

A investigação tinha foco em se a companhia havia violado um acordo de 2011, e depois cresceu para incluir outras denúncias relacionadas a privacidade - as questões envolvendo números telefônicos e reconhecimento facial não faziam parte da investigação original.

Congressistas americanos criticaram o valor da multa, dizendo que o Facebook teve em 2018 receita de US$ 55,8 bilhões e lucro de US$ 22,1 bilhões. A senadora republicana Marsha Blackburn disse na semana passada que a multa deveria ser de US$ 50 bilhões.

Nos últimos dois trimestres fiscais, o Facebook teve ganhos acima das espectativas. Nesta quarta, 24, a companhia também revelará os mais recentes resultados fiscais.