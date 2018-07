Chase Carey, COO da News Corp. FOTO: Shannon Stapleton/REUTERS

O chefe de operações da News Corp., Chase Carey, disse ontem em uma conversa com analistas que “agora é a hora certa” de finalizar negociações acerca do site MySpace. O executivo considera como possibilidades a venda, a entrada de um investidor no negócio ou uma reorganização da direção da empresa.

“O novo MySpace tem sido bem recebido pelo mercado, e nós temos números bem encorajadores. Mas o plano de fazer o MySpace atingir seu potencial máximo pode ter melhor efeito sob outra direção”, disse Carey ao portal de economia paidContent.

Em novembro do ano passado o executivo já havia feito comentários sobre os prejuízos que o MySpace vinha dando à gigante News Corp. Ele havia classificado as perdas de US$ 174 milhões no terceiro trimestre de 2010 como “nem aceitáveis, nem sustentáveis”, e disse que os executivos da News Corp. precisavam “lidar com isso urgentemente”.

O site criado em 2003 já vinha assumindo perdas, principalmente pela evasão de usuários causada pelas então novas redes sociais como Facebook e Twitter. Em janeiro deste ano a News Corp., a fim de diminuir os prejuízos, a gigante demitiu 47% do corpo de funcionários do MySpace, cerca de 500 ao todo.

Apesar da situação, Carey disse ao portal ainda que acredita que o negócio possui um “futuro real” e ele acredita que ainda há uma “oportunidade para realmente se tornar algo especial”.