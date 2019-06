Facebook Ferramenta para colocar música no Instagram chega ao Brasil

O Facebook anunciou nesta terça, 25, a chegada ao Brasil de um recurso muito popular no Instagram: o adesivo de música, que permite tocar canções em publicações nos Stories. A ferramenta também estará disponível nos Stories do Facebook.

Para liberar a sonzeira nas suas postagens, é só acrescentar o adesivo de música à postagem como se fosse um adesivo qualquer. Lá, a ferramenta permitirá escolher o artistas e a música. Também será possível escolher o trecho da canção que vai tocar. Se ela tiver letras no banco de dados da plataforma, esse conteúdo também será exibidas nas postagens.

“Temos trabalhado com a comunidade musical ao redor do mundo para levar milhões de músicas ao Instagram e Facebook. Além das licenças de gravadoras internacionais já disponíveis, fizemos parcerias com gravadoras, distribuidoras, editoras e sociedades que representam compositores locais para garantir que as músicas que as pessoas mais gostam no Brasil pudessem ser adicionadas às suas publicações”, disse Álvaro de Torres, que lidera o desenvolvimento de negócios e parcerias com editoras musicais na América Latina.

Música no perfil do Face

O Facebook também anunciou a chegada de outras duas ferramentas musicais. Uma delas permite que o perfil na rede social toque o trecho de uma canção. A ideia da empresa é que isso permita um grau maior de personalização de cada uma das páginas - tem um ar de MySpace nessa ferramenta. Será possível escutar parte da música e partir para a execução na íntegra em plataformas de streaming. O usuário também poderá colocar links para a página ou site do artista.

A outra ferramenta é a “Lip Sync Live”, que permite que usuários dublem canções durante transmissões ao vivo no Facebook. O recurso, que imita apps que eram populares há cinco anos, pode ser ativado quando uma transmissão ao vivo é iniciada. É só acionar opção “Lip Sync Live”. O público poderá saber o nome do artista e da música e poderá seguí-lo a partir da live.

Todos os recursos chegam hoje nas atualizações dos apps para Android e iOS.