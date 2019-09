Facebook/Divulgação Facebook vai integrar o Instagram ao Dating

A partir desta quinta-feira, 5, o ‘Tinder do Facebook’, chamado de Facebook Dating, passará a ser integrado com o Instagram. Agora, você vai poder usar o serviço de paquera do Facebook para flertar com crushes que estão na outra rede social – além disso, as publicações do Instagram poderão ser adicionadas ao perfil do usuário no Facebook Dating.

Trata-se de mais uma aposta do Facebook para trazer diferenciais ao Facebook Dating, que chegou ao Brasil em abril deste ano oferecendo uma “aba” na rede social dedicada à paquera.

Desde que foi lançado, o Facebook Dating tem uma lista chamada de Crush Secreto, em que o usuário seleciona as pessoas do seu ciclo de amigos que podem ser potenciais parceiros – haverá um “match” quando duas pessoas se escolherem para a lista de crush. A ideia é parecida com o que o Orkut oferecia a seus seguidores. A integração com o Instagram permite que esse tipo de interação aconteça também com os seguidores do Instagram.

Em comunicado à imprensa, a rede social disse que a integração com o Instagram “torna mais fácil conhecer pessoas e começar conversas com base em suas preferências e interesses, a partir de uma experiência separada dentro do aplicativo do Facebook”.

A rede social afirmou que até o fim deste ano, será possível integrar os Stories do Instagram ao perfil do Dating.

A novidade é mais um passo do Facebook para concretizar um plano de Mark Zuckerberg, presidente executivo da empresa: unificar todos os apps da empresa usados para comunicação, o que inclui WhatsApp, Messenger e Instagram. A ideia é que cada usuário em um serviço possa se comunicar com usuários dos outros apps. Por exemplo, um usuário de WhatsApp mandar uma mensagem diretamente para um perfil no Instagram.