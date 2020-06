Mike Blake/Reuters Além do Brasil, atualização vai estar disponível em países como França, Alemanha, Espanha, Itália, Suécia, Taiwan, Vietnã e Tailândia

O aplicativo de namoro Tinder anunciou nesta quarta-feira, 24, que vai adicionar duas novas ferramentas para promover a inclusão de identidade de gênero e orientação sexual em seu aplicativo. Na atualização, o perfil do usuário poderá optar por mais opções de escolhas de identificação, em uma iniciativa resultado da parceria do app com Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo.

Além das duas opções de gênero já existentes no app — homem e mulher — os usuários também poderão utilizar outros termos de identificação, como trans e não binárias, disponíveis entre as 26 opções. Caso prefira, o usuário também pode optar por descrever manualmente a forma como se identifica e habilitar ou não que a informação seja visível no seu perfil.

Para guiar a orientação sexual mostrada na página do usuário, o Tinder vai adicionar as opções como: heterossexual, gay, lésbica, bissexual, assexual, demissexual, panssexual, queer e curiose. Essa é a primeira vez que esse tipo de informação aparece no perfil e, segundo o app, vai impactar diretamente no feed de matches. Cada usuário pode selecionar até três opções para interagir.

A novidade chega ao Tinder em julho deste ano e, além do Brasil, vai estar disponível em países como França, Alemanha, Espanha, Itália, Suécia, Taiwan, Vietnã e Tailândia.