Se for verdade, não é a primeira vez que o governo Ahmadinejad tenta manipular digitalmente uma imagem a seu favor. Há cerca de um ano, o The New York Times descobriu que o governo iraniano falsificou uma imagem que mostrava testes com mísseis, incluindo outro projétil na foto.

A suposta falsificação deve se espalhar de forma viral por causa da mobilização dos usuários iranianos pelo Twitter – leia mais sobre como eles estão usando essa ferramenta aqui.