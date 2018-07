A América Latina tem avançado rapidamente em sua conectividade à internet nesta década, embora sua penetração continue baixa e não passe da metade da população da região, revelou um estudo nesta sexta-feira, 3, do grupo de pesquisas Latinobarómetro.

A pesquisa do órgão, sediado em Santiago, mostra que cerca de 39 por cento da população latinoamericana afirma ter usado email ou se conectado à Internet em 2010, número bem maior que os 19 por cento de 2002.

Segundo a consultora, Chile, Uruguai e Venezuela quase triplicaram seu nível de conectividade, enquanto que a maior parte dos países da região apenas a duplicaram.

“A América Latina avançou muito em sua conectividade via Internet (…) Os países da América Central são os que menos usam a Internet na região”, diz o estudo.

O país com a maior taxa de conectividade na América Latina é o Chile, onde 58 por cento da população afirma ter usado email ou se conectado à internet.

Em segundo lugar fica a Argentina, com 54 por cento, acompanhada pela Venezuela com 51 por cento, e Uruguai e Costa Rica com 47 por cento.

No outro extremo estão Paraguai, El Salvador, Honduras e Nicarágua como os países com menos conectado a Web./(REUTERS)