Airbnb/Reprodução O espaço estará disponível entre os dias 18 e 20 de setembro para três reservas, para hóspede e acompanhante

Que tal passar uma noite na última Blockbuster do mundo com direito a filmes, guloseimas e um cenário dos anos 90? Em Oregon, nos Estados Unidos, a experiência vai ser possível. Isso porque a última locadora de filme da franquia abriu as portas em uma parceria com o Airbnb para receber reservas em setembro deste ano no local.

O espaço estará disponível entre os dias 18 e 20 de setembro para três reservas — uma por noite — que darão o direito ao hóspede e a um acompanhante passarem a noite em uma maratona de filmes da locadora. As reservas estarão disponíveis a a partir de 17 de agosto e os preços para aproveitar a nostalgia do espaço saem a partir de US$ 4.

No ambiente montado para os fãs de cinema, outras opções de entretenimento estarão presentes como, por exemplo, jogos de tabuleiro. Para aproveitar a reserva, os hóspedes devem seguir alguns protocolos de segurança e distanciamento social impostos pelo Airbnb, informou a empresa.

Para quem não puder fazer a reserva no espaço temático, a Blockbuster divulgou uma espécie de consultoria remota, por meio de telefone, para receber recomendações personalizadas da equipe da locadora.