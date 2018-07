O Facebook pode adiar sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) até 2012, informou a Bloomberg nesta sexta-feira, 30, citando três fontes próximas do assunto.

A decisão pode dar ao presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, mais tempo para atrair usuários e impulsionar as receitas do site, mas o executivo pode tentar uma oferta de ações a qualquer momento, segundo a agência de notícias.

Jonathan Thaw, porta-voz do Facebook, não comentou o assunto à agência. Procurados pela Reuters, representantes do Facebook não estavam imediatamente disponíveis.

Zuckerberg afirmou em entrevista recente a um canal de televisão que o Facebook venderá ações quando “fizer sentido” para a empresa.

