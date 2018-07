REUTERS

Oitava startup mais valiosa do mundo, o Airbnb pode pular algumas posições nesse ranking nos próximos dias. Segundo o The Wall Street Jornal, a companhia americana está perto de fechar um acordo de investimento em que receberia US$ 1 bilhão (R$ 3,05 bilhões). Caso o negócio seja confirmado, a empresa passaria a valer US$ 24 bilhões (R$ 73 bilhões). Seria a terceira startup com maior valor de mercado do mundo, atrás apenas da chinesa Xiaomi (com US$ 46 bilhões ou R$ 140 bilhões) e da também americana Uber (US$ 41 bilhões ou R$ 125 bilhões).

Tantos números podem assustar, mas vão ao encontro dos objetivos do Airbnb. Atualmente, a companhia ocupa 1% do mercado de hospedagem mundial, com receita prevista de US$ 850 milhões (R$ 2,6 bilhões) em 2015. A meta é faturar US$ 10 bilhões (R$ 30,05 bilhões) daqui a cinco anos. Isso significaria ocupar 10% do mercado em 2020, segundo um analista ouvido pelo Wall Street Journal, Douglas Quinby.

O Airbnb, por sua vez, não confirmou a informação. Mas ainda que o negócio não seja fechado, a empresa tem planos de expansão. Ela deve ter prejuízo de US$ 150 milhões (R$ 460 milhões) neste ano, justamente para investir em novos mercados e ampliar sua presença naqueles em que já atua. Um empecilho apontado regularmente pela imprensa americana a esse crescimento são questões judiciais. No final do ano passado, a Justiça da cidade de Nova York considerou ilegal a locação de 75% dos domicílios registrados no Airbnb, alegando distorções no zoneamento e na arrecadação tributária do município. Em Berlim, San Francisco e outras cidades, houve alegações semelhantes.

O Airbnb foi fundado em 2008, tem presença em 190 países e já recebeu mais de 35 milhões de hóspedes, segundo o seu site oficial. A plataforma da empresa conecta interessados em alugar casas e apartamentos durante curtas temporadas com os donos dos imóveis.