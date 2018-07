Em livro, Pablo Gerbaudo reflete sobre o papel das redes sociais nos protestos

Diogo Antonio Rodriguez

SÃO PAULO – Nos últimos dois anos, as praças Tahrir, del Sol e o parque Zucotti viram inéditas manifestações coordenadas e disseminadas pela internet. Isso tem empolgado analistas e teóricos, alimentando profecias de um novo movimento político, sem líderes e feito inteiramente nas redes sociais.

O sociólogo italiano Paolo Gerbaudo desconfiou da euforia e decidiu analisar os movimentos com mais calma e detalhe. Ele visitou as ocupações pessoalmente no Egito, Madri e em Nova York para compor o material de seu livro Tweets and The Streets, recém-lançado na Inglaterra. Professor de cultura digital da universidade King’s College, Gerbaudo se vale de 80 entrevistas com manifestantes e de suas teorias para discutir o papel da tecnologia nos movimentos.

“O Twitter é ótimo para coordenação interna da comunidade ativista. Mas, para criar um movimento de massas, não é o meio certo”, disse Gerbaudo ao Link em entrevista por Skype, de Londres. Para ele, o potencial da tecnologia está relacionado ao uso específico que os ativistas fazem dela e às características culturais de cada país.

Você foi até os locais das manifestações entrevistar as pessoas. Faltam dados reais nas análises sobre a tecnologia hoje?

O problema de muitas das pesquisas sobre novas mídias é que os pesquisadores não vão aos locais onde eles se desdobram. Essa comunicação pelo Twitter e pelo Facebook só pode ser entendida se olharmos o lugar em torno do qual ela se desenvolve e se olharmos a conexão entre os tweets e as ruas, como o título do livro sugere. Para entender essa conexão é necessário ir às praças, ver o que as pessoas fazem lá, que tipo de pessoa comparece a esses eventos e falar com ativistas em conversas profundas.

Um dos seus argumentos é o de que existem líderes nesses movimentos, ao contrário do que muitos dizem. Que tipo de liderança é essa?

No livro eu uso o termo “coreógrafo” como metáfora para caracterizar essa liderança indireta. Não devemos confundi-la com o tipo de liderança individual a que estamos acostumados. Não é a única forma que a liderança pode tomar. Ela pode ser difusa, um grupo de pessoas, uma vanguarda de pessoas. Por exemplo, “early adopters” de tecnologia. Hoje vê-se uma categoria de pessoas que não se apresentam como líderes, mas suas ações para preparar esses movimentos é decisiva. Eles fixam datas e locais de encontros, fazem slogans, constroem a iconografia e o imaginário dos movimentos. Eles criam a cena geral em volta da qual a manifestação acontece.

Você cita autores como Clay Shirky, Evgeny Morozov e Malcolm Gladwell no seu livro e tenta se diferenciar das posições deles a respeito da tecnologia. Em que posição você está nesse debate?

O debate americano é muito caracterizado por um fetichismo tecnológico, por uma obsessão por objetos, ferramentas, tecnologias. Tanto no caso de tecno-otimistas, como Shirky e outros, quanto no caso dos tecnopessimistas, Morozov, Gladwell. É como se bastasse entender só a tecnologia para saber que tipo de ação será feita. O que esse debate não vê é a questão da ação humana: o que as pessoas fazem com essas ferramentas? Que tipo de comunicação desenvolvem? Esses autores falam de eficiência, mas não do significado do uso das ferramentas.

Por que o debate americano se foca em eficiência?

Pelo pragmatismo dos Estados Unidos e pela ideia de que as coisas são evidentes. Principalmente nos tecno-otimistas, vê-se a tecnologia como promessa de salvação de todos os problemas. É algo que os europeus perderam. Nós estamos cientes dos problemas da tecnologia. Mesmo quando as abraçamos, sabemos que coisas ruins acontecem, como foi com a energia atômica. Mas nos Estados Unidos o positivismo diz que a tecnologia permite controlar o mundo e resolver todos os problemas. É uma ilusão perigosa, especialmente quando falamos de movimentos sociais.

TWEETS AND THE STREETS(em inglês)

Autor: Paulo Gerbaudo

Editora: Pluto Press

Preço: US$ 15 (e-book) e US$ 27 (impresso)

