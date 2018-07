Você até pode comprar um celular de material reciclado ou descartar sua bateria no lugar certo. Mas, se quer assumir uma postura mais ativa em relação às mudanças climáticas, talvez isso não baste.

A boa notícia é que hoje há vários aplicativos, sites e ferramentas que podem transformar você em um ‘ecologista-cidadão’.

“Definitivamente as pessoas se importam com aquilo que conhecem. E se elas sabem mais sobre as plantas e animais ao redor delas, estarão mais aptas a preservar e proteger os habitantes e ecossistemas locais”, disse ao Link Yasser Ansari, que criou com outros três colegas na Universidade de Nova York o projeto NetworkedOrganisms.com.

“Sempre fui fascinado com o crescimento da ciência cidadã e com as novas oportunidades para as pessoas contribuirem no dia-a-dia com pesquisas científicas reais”, diz ele.

O Noah (Noé, em inglês), como é chamado o projeto, tem um aplicativo para celular e um site que permitem que qualquer um registre uma planta ou animal e a envie ao site. A imagem será localizada em um mapa com dados da fauna e a flora mundiais e que pode ser consultado por todos.

NOAH:

Lançado oficialmente no fim do ano passado, o projeto de catalogação colaborativo funciona na web e no celular (por enquanto, só iPhone). Eles também têm missões específicas para recolher dados de esquilos, cogumelos e joaninhas pelo mundo

SPECIES EXPLORER:

A ideia desse aplicativo é a mesma do Noah: tornar qualquer pessoa um biólogo em potencial. O aplicativo, disponível para celulares Nokia, permite às pessoas postarem fotos das espécies que encontram e também navegar usando o GPS pelo que foi postado por outros ao redor. O aplicativo também está disponível no Facebook

WIKIAVES:

Como o nome indica, a enciclopédia brasileira de aves funciona de maneira colaborativa: mais de 1,5 mil observadores de pássaros se reúnem ali para trocar milhares de fotos e sons dos passarinhos que encontram no campo. Já estão catalogadas 1.822 espécies brasileiras. Todos os observadores estão convidados a colaborar com o arquivo – só não valem imagens de passarinhos na mão ou em gaiolas

Compre com o menor impacto

A embalagem pode ser verde. Mas, para cada notebook produzido, são despejados na atmosfera 40 quilos de CO2. Isso sem contar os poluentes na hora do descarte – o lixo eletrônico.

A produção de eletrônicos polui. E polui muito. Por isso, a cada dois meses, o Greenpeace divulga o Guia de Eletrônicos Verdes, que lista as marcas que mais – e menos – se preocupam com o meio ambiente. O último deles foi apresentado na semana passada. A Nokia e a Sony-Ericsson são as campeãs de boas práticas. A Nintendo (mais uma vez) e a Lenovo ocupam as piores posições. A mudança da mentalidade vem aos poucos – pressionada pela opinião pública e pela rígida lei europeia – mas, para Tom Dowdall coordenador da campanha, já é possível ser otimista.

“Empresas como a Apple, a HP, a Nokia e a SonyEricsson tiveram um progresso significativo em certas áreas, como a remoção de químicos tóxicos de seus produtos e a melhora de suas políticas de reciclagem”, disse em entrevista ao Link.

A ideia é que o ranking ajude o consumidor a tomar uma decisão na hora de comprar o seu próximo gadget. Para serem verdes, disse Dowdall, “as empresas precisam rever todo o ciclo de vida de seus produtos, projetar cada um deles, desde o início, para durarem mais, fazer que seus produtos sejam mais fáceis de serem atualizados e que o processo para reciclá-los quando eles chegarem ao fim de suas vidas seja mais seguro e fácil”.por Fernando Martines

Lista

O Greenpeace divulgou a lista de empresas de tecnologia menos poluentes do mundo. A Nokia continua como “ a mais verde”. Confira abaixo.

1. Nokia

2. SonyEricsson

3. Philips

4. Motorola

5. Apple

6. Panasonic

7. Sony

8. HP

9. Sharp

10. Dell

11. Acer

12. LG Eletronics

13. Samsung

14. Toshiba

15. Fujistu

16. Microsoft

17. Lenovo

18. Nintendo

—-

Mobilefest: A artista Liana Brazil fez da bicicleta um carregador para iPhone. A instalação está em um festival no Rio foto: Marcos Arcoverde/AE

Conheça parceiros no “Greenbook”

No último dia 4, os ambientalistas do Brasil – e todas as pessoas que se preocupam com o meio ambiente no País – ganharam um novo meio para se encontrar e elaborar projetos juntos. A rede social Wiser Earth foi lançada em português nesse dia e Roseli Franco, responsável pelo site no Brasil, comemora: “Para nossa surpresa e alegria o Brasil já está em segundo no número de visitantes no mês de maio”.

A Wiser Earth nasceu em 21 de abril de 2007, data que marca o dia da Terra. Funciona como o Facebook e o Orkut: você cria seu perfil, posta fotos, adiciona amigos e entra em comunidades. Mas o objetivo não é flertar ou fazer amigos e sim unir pessoas em prol de projetos sociais e de defesa do ambiente. Mais de 30 mil pessoas já aderiram ao Facebook da sustentabilidade.por F.M.

BAMBUZEIROS: Quase duas mil pessoas se juntam na rede social Bamboo.ning. Sim, uma rede social sobre bambu, que, por nascer mais rápido que as outras árvores, é eleito por eles como a madeira da sustentabilidade.

NAMORO VERDE: É possível encontrar alguns sites de relacionamento dedicados aos preocupados com o meio ambiente. O EcoDater é um deles e junta “vegans, fazendeiros orgânicos e outros praticantes da vida verde”.

Celular polui, mas também ajuda

Seu celular pode até ser poluidor, mas também pode ter transformado em um pequeno centro de medição do meio ambiente. Hoje há vários aplicativos que ajudam a monitorar a qualidade do ar (como o AppCraver), medem o impacto ambiental no dia a dia (como o ShopGreen, que calcula as emissões de CO2) e ajudam você a optar por produtos e ações ecologicamente corretas (como o Green Gas Saver, que calcula a direção com consumo mais eficiente de combustível). Esses, com certeza, tornam qualquer celular “verde” – independente do marketing.

SHOPGREEN: O aplicativo para iPhone calcula as ações “verdes” do usuário e as recompensa com pontos. Também tem uma calculadora de CO2 e dicas de boas práticas. Custa US$ 0,99.

ECORIO: O app para Android usa o GPS para calcular suas pegadas de carbono enquanto se desloca – e também ensina a tornar a diminuir o impacto das suas ações.

GREEN GAS SAVER: Monitora a eficiência da direção e avisa ao usuário se o veículo está rápido ou consumindo demais. Está disponível de graça para iPhone.

WATER FOOTPRINT CALCULATOR: Funciona da mesma maneira dos outros: ajuda você a calcular o seu consumo de água e suas pegadas. Só que esse fica no Facebook.

E NO FINAL DE TUDO, UMA ÚLTIMA ATENÇÃO: O LIXO

40 millhões de toneladas de lixo eletrônico são geradas por ano no mundo

500% é o aumento da produção de lixo na Índia. Na China, ele será de 400%