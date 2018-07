Se você é daqueles que costumam usar muito encurtadores de links, o novo serviço do Bit.ly pode organizar a sua vida. Batizado de Bundles (pacotes), ele permite que se agrupe todos os links encurtados, além de possibilitar comentários das outras pessoas.

O serviço é bem simples. Ao se cadastrar, o usuário ganha uma página de Bundles, do tipo http:// bit.ly/bundles/nomedousuário. Os links compartilhados ficarão ali.

Ao inserir um link para ser encurtado, ele é simplificado mais ou menos da maneira como acontece no Facebook: o link ganha uma imagem e uma pequena descrição com o início do texto. Abaixo, outros usuários podem comentar.

O Bit.ly fez um vídeo para explicar como funciona a ferramenta (embora, sejamos francos, não explique muita coisa). Mas fica o registro: