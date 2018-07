SÃO PAULO – Uma alemã que teve seu celular roubado criou uma maneira original de se vingar de quem ela acredita ser o ladrão, graças a descuidos do mesmo no uso de aplicativos do aparelho.

Segundo a moça (que mantém o anonimato) explica no Tumblr “Life of a stranger who stole my phone” (“vida de um estranho que roubou meu telefone”), o novo “proprietário” do seu telefone não desativou uma ferramenta do Dropbox chamada Camera Upload (nem se descadastrou do seu perfil), que copia para numa pasta online fotos tiradas com o aparelho cada vez que se entra na internet. A alemã passou a receber todas as imagens tiradas por esse homem desconhecido. Decidiu, então, criar um Tumblr em “homenagem” a ele com as fotos.

Por meio das das imagens, descobriu que o homem mora em Dubai. Um dia, o ladrão entrou no perfil de Facebook da moça e lhe mandou uma mensagem pessoal em tom de cantada. Conforme conta, “é assim que sei que seu nome é Hafid”.

As fotos postadas por Hafid são registros banais do dia a dia e incluem imagens na praia, em casa, tomando chá e com outras pessoas, que podem ser amigos ou família. Embaixo de cada imagem, a alemã coloca uma legenda em tom de deboche. A julgar pela quantidade de comentários nas fotos, que passam dos 100 em alguns casos, o Tumblr vingativo é um sucesso.

O celular foi roubado durante uma viagem à Valência, Espanha. A alemã estava com amigos na praia. “Nós quatro estávamos perdidamente bêbados e nus no mar”, contou no Tumblr. Alguém se aproveitou da distração e roubou os pertences do grupo, incluindo passaportes e dinheiro. Não é possível saber se o autor do roubo foi mesmo Hafid ou se ele apenas recebeu o aparelho do ladrão.