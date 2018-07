O Google ativou nesta terça-feira, 17, na Alemanha seu formulário de solicitações online para os cidadãos que não quiserem que sua casa ou prédio sejam reconhecíveis no serviço Street View.

Andreas Türk, responsável pelo Google Maps, afirmou que depois do início do serviço “existirá a possibilidade de reclamar em qualquer momento” e fazer com que casas e edifícios não sejam reconhecíveis na rede. Isso será possível por meio da tecnologia chamada “blurring” que possibilita apenas que seja veja os contornos dos imóveis.

Durante algumas horas, problemas técnicos impediram o acesso aos formulários aos usuários do navegador Internet Explorer, segundo a companhia.

O Google oferecerá a possibilidade de solicitação durante quatro semanas e, até novembro, ativará o serviço, que mostrará com detalhe 20 cidades alemãs. A ministra de Consumo alemã, Ilse Aigner, pediu ao Google que amplie o prazo até oito semanas.

O novo serviço foi objeto de duras críticas na Alemanha desde o momento em que seus veículos com câmeras começaram a circular pelas ruas de suas cidades para gravar as imagens detalhadas de seus edifícios.

Tanto as pessoas como os conselhos dos municípios afetados consideram que o serviço Street View é um perigoso instrumento de informação para criminosos.

O Google introduziu o Street View em 2007 nos EUA, enquanto a França foi o primeiro país europeu a ser rastreado pelas suas câmeras. A Alemanha se transformará no 24º país do mundo a receber o formulário do serviço.

(EFE)

