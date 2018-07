Empresa foi multada em US$ 189 mil por violar privacidade com a coleta de informações pelos carros do Street View

HAMBURGO – Autoridades na Alemanha anunciaram hoje que multaram o Google por ter coletado ilegalmente uma enorme quantidade de dados pessoais, incluindo e-mails, senhas e fotos, enquanto captava imagens para o serviço conhecido como Street View.

O escritório de proteção de dados, em Hamburgo, multou o gigante da internet em 145 mil euros (US$ 189 mil) por violação de privacidade numa escala descrita como inédita.

Segundo o escritório, veículos do Google usados para registrar imagens da cidade entre 2008 e 2010 para o Street View, que alimenta o serviço de mapas da empresa, também recolheram dados de redes sem fio desprotegidas.

“Na minha opinião, este caso constitui uma das maiores violações de dados protegidos da história”, comentou Johannes Caspar, chefe do escritório.

O Google, que cooperou com a investigação, também recebeu a ordem de apagar os dados coletados imediatamente. Em Nova York, a ação da empresa caía 1,47% às 11h38 (de Brasília).

Caspar queixou-se de não pode aplicar uma multa maior à multinacional norte-americana, visto que a lei alemã estipula uma punição máxima de 150 mil euros por violação acidental. As informações são da Dow Jones.

