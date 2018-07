SÃO PAULO – Os protestos anti-Sopa na internet fizeram circular de novo um vídeo de 2011 do Anonymous que alerta para pontos polêmicos de uma recém-aprovada lei de defesa nacional americana. A nova lei, chamada Autorização de Defesa Nacional, dá poder para militares prenderem cidadãos americanos sem acusação ou julgamento.

Segundo a fala do Anonymous, “o Senado americano acaba de aprovar uma lei que efetivamente encerra a Carta dos Direitos da América [nome dado às primeiras dez emendas da Constituição do país]“. Classificando a lei de “traiçoeira”, o grupo aponta para o fato da lei declarar os EUA como “campo de batalha”, permitindo assim a prisão arbitrária de qualquer pessoa suspeita de envolvimento com terrorismo ou que possa colocar em risco a segurança nacional.

O Anonymous cita texto da revista Wired para reforçar seu argumento, publicando trechos da matéria “O Senado quer que os miltares te prendam sem julgamento”.

O candidato republicano à presidência Ron Paul classificou a lei de “escorregar para a tirania”. E dois generais de quatro estrelas da fuzilaria naval, já aposentados, escreveram um artigo no New York Times pedindo que o presidente vetasse a lei por ser “equivocada e desnecessária”.

