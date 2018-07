A empresa de tecnologia americana Spring Design anunciou nesta terça-feira que seu e-reader, o Alex, já está em pré-venda no site oficial, com entrega prevista para o meio de abril. O Alex foi apresentado no começo deste ano na CES, e aclamado como um dos destaques em sua categoria de gadgets – o leitor de e-books tem reconhecimento nativo de PDF e roda o sistema Android.

O Alex custa US$ 400 e conta com duas telas: uma principal em preto e branco, de 6”, e uma colorida, rodando o Android em 3,5”. O aparelho ainda tem entrada para cartão SD e acessa a loja virtual do Google – apesar de uma loja proprietária ainda estar nos planos da Spring.

O TechCrunch já testou o Alex. Confira no vídeo abaixo: